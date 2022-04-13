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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 16:04

Исламист, убивший британского парламентария, приговорен к пожизненному заключению

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Исламист, убивший британского парламентария, приговорен к пожизненному заключению

Менее получаса потребовалось британскому суду присяжных, чтобы приговорить к пожизненному заключению выходца из Сомали Али Харби Али, убившему в октябре 2021 года депутата парламента Великобритании Дэвида Эймса.

11 апреля Али был признан виновным в убийстве и террористической деятельности. Вынося 13 апреля вердикт, присяжные подчеркнули: у преступника нет права на помилование и сокращение срока заключения.

26-летний преступник – сын бывшего пресс-секретаря правительства Сомали. Согласно материалам дела, в течение двух лет он пытался убить кого-нибудь из членов парламента, заявляя, что речь идет о возмездии за действия западной коалиции в Сирии. Суд округа Олд Бейли пришел к выводу, что он готовил и другие теракты.


Сообщается также, что он намеревался попасть на Ближний Восток и присоединиться к террористической группировке "Исламское государство", но это ему не удалось, и тогда он решил бороться с "неверными" в Великобританиями. 15 октября 2021 года он смог проникнуть на встречу Эймса с избирателями, проходившую в методистской церкви. Террорист выдал себя за сотрудника службы общественного здравоохранения. Он нанес депутату несколько ножевых ударов, от которых тот скончался.

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