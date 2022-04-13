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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 19:11

Россия отвергла предложение Зеленского об обмене Медведчука на пленных военнослужащих

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Россия отвергла предложение Зеленского об обмене Медведчука на пленных военнослужащих

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обменивать Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

Песков заявил, что Медведчук "никогда не имел закулисных отношений с Россией", он не является гражданином России, и Кремль не знает, хочет ли украинский политик, чтобы Москва вмешивалась в ситуацию.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем", - цитирует представителя Кремля ТАСС.


Ранее на эту тему высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она охарактеризовала предложение президента Украины об обмене как крайне опасную тенденцию. "Вчера Зеленский объявил об аресте лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и готовности обменять его на военнослужащих Украины, - сказала она. - Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков, общественных деятелей".

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