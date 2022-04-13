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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 18:33

Канцлер Австрии Карл Нехаммер о визите в Москву: "Я хотел посмотреть Путину в глаза"

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер о визите в Москву: "Я хотел посмотреть Путину в глаза"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, встретившийся днем ранее с президентом России Владимиром Путиным, в интервью журналистке CNN Бэкки Андерсон, рассказал, почему он поехал в Москву.

"Я принял решение поехать в Москву, чтобы посмотреть в глаза Путину, рассказать о том, что я увидел в Украине, и сказать, что война должна закончиться", - сказал Нехаммер.

На вопрос о настрое Путина во время встречи, Нехаммер сказал, что тот был "жестким" и "четким" в своих заявлениях. "С его точки зрения, он защищает Российскую Федерацию и русских, проживающих на востоке Украины", - сказал Нехаммер.


Канцлер Австрии отметил, что он пытался говорить о военных преступлениях России в Украине и о том, что этим должно заниматься международное правосудие и ООН. На вопрос о том, как Путин воспринял обвинения России в военных преступлениях в Украине, Нехаммер ответил: "Ну, вы знаете, это же президент Путин. По этому вопросу он был невнятен".

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Карл Нехаммер после встречи с Путиным: "Это не было дружеским визитом"

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