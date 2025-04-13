После иска близких жертв 7.10 Башар Масри ушел с поста в Гарварде

Палестинский миллиардер Башар Масри покинул свой пост в школе государственного управления им. Кеннеди в Гарвардском университете после того, как около 200 семей граждан США, чьи близкие погибли в результате резни 7 октября 2023 года, подали на него в суд, обвиняя Масри в финансировании ХАМАСа.

Как сообщает The Jerusalem Post, Масри входил в Совет деканов Школы государственного управления в Гарвардском университете. Он был обвинен в использованию USAID и проектов по развитию инфраструктуры Газы для содействия созданию туннельных систем террористической инфраструктуры.

Напомним, в иске, поданном в федеральный суд Вашингтона, утверждалось, что Масри финансировал деятельность ХАМАСа и снабжал террористическую инфраструктуру в секторе Газы электроэнергией, что помогло террористам совершить самое кровавое нападение в истории Израиля.

В качестве председателя палестинской компании развития и инвестиций, Масри заключал сделки по управлению отелями, промышленным парком и другими предприятиями в Газе – в том числе сделки подписывались напрямую с официальными представителями ХАМАСа.

Среди принадлежащих ему активов – отель "Аль-Машталь", с которого еще в 2014 году запускались ракеты в направлении Израиля. В иске указано, что компания Масри по контракту с ХАМАСом отремонтировала отель, который ХАМАС продолжал использовать до 7 октября, во время и после.

По утверждению иска, когда израильские авиаудары, нацеленные на инфраструктуру ХАМАСа, повреждали отели или другие объекты, Масри не просто не прекращал инвестиции в них, он увеличивал отчисления и восстанавливал террористическую инфраструктуру.

Масри предоставлял консультации и выделял свой частный самолет для перелетов Адаму Бёлеру, бывшему посланнику президента США Дональда Трампа по делам заложников. Масри имеет доли в крупнейших палестинских компаниях с рыночной капитализацией в сотни миллионов долларов.

В сентябре 2023 года Масри заключил с ХАМАСом сделку по проекту солнечной энергии в Газе стоимостью 60 миллионов долларов, он также подписал соглашение с заместителем министра экономики ХАМАСа Абдель-Фатахом Зрауи. Зрауи был ликвидирован в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛа в 2024 году, по данным Израиля, он служил в подразделении ХАМАСа по производству оружия и отвечал за похищение гуманитарной помощи.