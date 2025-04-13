В штате Нью-Йорк разбился самолет

В субботу, 12 апреля, примерно в 50 км от населенного пункта Копейк (штат Нью-Йорк, США) разбился самолет Mitsubishi MU-2B, следовавший в аэропорт округа Колумбия.

По разным данным, на борту самолета находились от двух до шести человек. Смерть одного из них подтверждена. Сведений о выживших не поступало. Информация о жертвах уточняется.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование.

Поисково-спасательная операция затруднена из-за погодных условий.