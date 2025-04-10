x
10 апреля 2025
|
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2025
|
10 апреля 2025
|
последняя новость: 23:33
10 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон, не менее трех погибших

время публикации: 10 апреля 2025 г., 23:10 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 23:25
В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон
AP Photo/Seth Wenig

В районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет и рухнул в реку Гудзон. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным спасательных служб, на борту вертолета находились пять человек, из которых трое погибли.

Береговая охрана остановила движение судов в районе катастрофы.

По данным ABC News, с 1977 года в результате крушений вертолетов в Нью-Йорке погибли не менее 32 человек. Последняя авария произошла в 2019 году, когда вертолет, использовавшийся для деловых поездок, врезался в крышу небоскреба на Манхэттене.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 марта 2025

В Миннесоте самолет упал на дом, никто не борту не выжил
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Крушение пассажирского самолета около побережья Гондураса, множество жертв
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 февраля 2025

Расследование авиакатастрофы в Вашингтоне: экипаж вертолета мог "не расслышать" диспетчера