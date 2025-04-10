В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон, не менее трех погибших
время публикации: 10 апреля 2025 г., 23:10 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 23:25
В районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет и рухнул в реку Гудзон. Об этом сообщил телеканал ABC News.
По данным спасательных служб, на борту вертолета находились пять человек, из которых трое погибли.
Береговая охрана остановила движение судов в районе катастрофы.
По данным ABC News, с 1977 года в результате крушений вертолетов в Нью-Йорке погибли не менее 32 человек. Последняя авария произошла в 2019 году, когда вертолет, использовавшийся для деловых поездок, врезался в крышу небоскреба на Манхэттене.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025