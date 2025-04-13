В Германии разбился самолет, двое погибших

В воскресенье, 13 апреля, в городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония) на севере Германии разбился небольшой самолет, погибли два человека, сообщает NDR.

Согласно указанному источнику, самолет, вылетевший с аэродрома в Зальцгиттере, пролетел менее километра и упал на территории сталелитейной компании Salzgitter AG, между двумя цехами.

Возник пожар, оба пилота погибли.

Причины авиакатастрофы выясняются.