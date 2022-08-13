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    В мире

    "Цветы надежды": художественный волонтерский проект в Ирпене, разрушенном войной

    время публикации: | последнее обновление:
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    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    AP Photo/Evgeniy Maloletka     ВСЕ ФОТО

    Художники Елена Янко (Украина) и Трек Тандер Келли (США) в рамках проекта "Цветы надежды" (Flowers for Hope) приехали в Ирпень (Бучанский район, Киевская область), где после вторжения российской армии в Украину шли тяжелые бои, а в период оккупации погибло множество мирных граждан.

    Они разукрашивают цветами уничтоженные автомобили, разрушенный Дворец культуры, школьные подвалы... Цель проекта – привлечение внимания к последствиям войны и сбор средств на гуманитарную помощь.

    В Ирпене художников сопровождает фотокорреспондент агентства Associated Press Евгений Малолетка, который вместе с коллегой Мстиславом Черновым в начале войны находился в осажденном Мариуполе и в течение 20 дней снимал происходящее в городе.

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    Автор идеи проекта "Цветы надежды" – 53-летний художник из Венис-Бич (Калифорния) Трек Тандер Келли, ставший широко известным благодаря своему перформансу во время выборов калифорнийского губернатора в 2003 году.

    Для реализации своей идеи он привлек украинских художников, в их числе Елену Янко из Нетешина, которая теперь живет и работает в Киеве. Она рассказала сайту "Е", что в рамках проекта "Цветы надежды" создаются муралы на местах, где происходили трагические события. Основными их элементами являются подсолнечники – национальный символ памяти погибших воинов.

    "Мы ищем разные локации, где больше всего показаны последствия боевых действий, где видны преступления россиян. Там рисуем подсолнухи – украинский национальный символ памяти погибших воинов, чтобы таким образом свое отдать честь тем людям, которые погибли, – говорит Елена Янко. – К нам подходят многие неравнодушные, которые благодарят эту работу. Мы обнимаемся, плачем. Это люди, проводившие эвакуацию из Ирпеня; люди, пережившие те страшные события; люди, чьи автомобили сожжены. Бойцы ВСУ тоже останавливались, чтобы поблагодарить. Говорят, их это вдохновляет защищать Украину, они чувствуют поддержку".

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