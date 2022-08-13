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    В мире

    Мужчина, напавший на Салмана Рушди, симпатизирует КСИР и шиитским экстремистам

    время публикации: | последнее обновление:
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    Мужчина, напавший на Салмана Рушди, симпатизирует КСИР и шиитским экстремистам
    AP Photo/Ted Shaffrey

    Полиция сообщила имя подозреваемого в нападении на писателя Салмана Рушди. Это – 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси. Его национальность не сообщается, неизвестно, есть ли у него судимость. Также неясны мотивы его действий.

    Сотрудник правоохранительных органов сообщил NBC News, что, согласно анализу действий задержанного в социальных сетях, он питает симпатию к шиитским экстремистам и Корпусу стражей исламской революции Ирана. При этом каких-либо контактов с КСИР у него не было.

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    Как сообщил литературный агент писателя Эндрю Уайли, Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза.

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    "Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", – заявил Уайли. По словам агента, процитированным Reuters, Рушди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Напомним, 12 августа Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил мужчина и напал на писателя.

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    Он несколько раз ударил писателя ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.

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    Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.

    Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

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    Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 Августа 2022
    Писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Августа 2022
    Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США
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