Мужчина, напавший на Салмана Рушди, симпатизирует КСИР и шиитским экстремистам

Полиция сообщила имя подозреваемого в нападении на писателя Салмана Рушди. Это – 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси. Его национальность не сообщается, неизвестно, есть ли у него судимость. Также неясны мотивы его действий.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил NBC News, что, согласно анализу действий задержанного в социальных сетях, он питает симпатию к шиитским экстремистам и Корпусу стражей исламской революции Ирана. При этом каких-либо контактов с КСИР у него не было.

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Как сообщил литературный агент писателя Эндрю Уайли, Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза.

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"Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", – заявил Уайли. По словам агента, процитированным Reuters, Рушди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 12 августа Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил мужчина и напал на писателя.

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Он несколько раз ударил писателя ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.

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Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.

Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

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Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву.