Байден объявил Кентукки зоной бедствия

Президент США Джо Байден объявил федеральной зоной бедствия штат Кентукки, на который пришелся основной удар разрушительных торнадо, повлекших за собой десятки жертв и причинивших огромные разрушения.

"Это трагедия. И мы до сих пор не знаем, сколько человек погибли и какой ущерб нанесен", - заявил он. Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир говорил минимум о 100 погибших, жертвы были зафиксированы также в Иллинойсе, Теннеси и Арканзасе.

Официальное объявление пострадавших районов зоной бедствия ускорит поступление федеральной помощи. Речь идет о предоставлении временного жилья и возмещения убытков, нанесенных стихией.