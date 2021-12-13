Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, в которой проводилась связь между изменением климата и безопасностью

В понедельник, 13 декабря, Россия воспользовалась правом вето во время обсуждения уникальной в своем роде резолюции Совета безопасности ООН, в которой изменение климате рассматривается как угроза международной безопасности. В сообщении агентства AP отмечается, что позиция России помешала поднять приоритет проблемы глобального потепления при принятии решений в СБ ООН.

Резолюция внесли Ирландия и Нигерия, ее поддержали 113 из 193 стран-членов ООН. В Совете безопасности за нее проголосовали 12 из 15 стран. Помимо Россию против резолюции проголосовала Индия, Китай воздержался.

Авторы резолюции предлагали миротворческим организациям и политическим миссиям ООН учитывать воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью в своих оценках и деятельности. Генеральному секретарю ООН предлагалось учитывать риски, связанные с изменением климата, при разрешении и предотвращении конфликтов.

В тексте резолюции говорилось, что мощные ураганы, повышение уровня моря, участившиеся наводнения и засухи, а также другие последствия глобального потепления, могут стать причиной социальной напряженности и конфликтов, потенциально являясь угрозой для безопасности и стабильности в мире.