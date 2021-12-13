Иерусалим:
16 - 20°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире13 декабря 2021 г., 22:12

Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, в которой проводилась связь между изменением климата и безопасностью

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, в которой проводилась связь между изменением климата и безопасностью

В понедельник, 13 декабря, Россия воспользовалась правом вето во время обсуждения уникальной в своем роде резолюции Совета безопасности ООН, в которой изменение климате рассматривается как угроза международной безопасности. В сообщении агентства AP отмечается, что позиция России помешала поднять приоритет проблемы глобального потепления при принятии решений в СБ ООН.

Резолюция внесли Ирландия и Нигерия, ее поддержали 113 из 193 стран-членов ООН. В Совете безопасности за нее проголосовали 12 из 15 стран. Помимо Россию против резолюции проголосовала Индия, Китай воздержался.


Авторы резолюции предлагали миротворческим организациям и политическим миссиям ООН учитывать воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью в своих оценках и деятельности. Генеральному секретарю ООН предлагалось учитывать риски, связанные с изменением климата, при разрешении и предотвращении конфликтов.

В тексте резолюции говорилось, что мощные ураганы, повышение уровня моря, участившиеся наводнения и засухи, а также другие последствия глобального потепления, могут стать причиной социальной напряженности и конфликтов, потенциально являясь угрозой для безопасности и стабильности в мире.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:12 Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, в которой проводилась связь между изменением климата и безопасностью
18:59 Умер режиссер "Ассы" и "Ста дней после детства" Сергей Соловьев
17:19 У берегов Швеции столкнулись два судна, есть пропавшие
15:31 Журнал Time назвал человеком года Илона Маска
14:29 Байден объявил Кентукки зоной бедствия
13:57 Финляндия закупит десятки боевых самолетов F-35
13:14 Путин признался, что работал таксистом
09:39 Дом футболиста Эрана Захави в Эйндховене ограбили второй раз за полгода
14:43 G7 предрекает России "огромные последствия" в случае вторжения в Украину
14:12 Взлом страницы Нарендры Моди: "Индия переходит на bitcoin"
Загрузка...