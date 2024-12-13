Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси госпитализирована во время визита в Люксембург
время публикации: 13 декабря 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 20:32
84-летняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита делегации Конгресса в Люксембург получила травму. Она проходит обследование в местной больнице. Об этом сообщил телеканал CNN.
Двухпартийная делегация Конгресса приехала в Люксембург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Арденнской операции.
Из-за полученной травмы Пелоси не сможет участвовать в запланированных мероприятиях. Ее пресс-служба сообщает, что она с нетерпением ждет возвращения домой.
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