Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси госпитализирована во время визита в Люксембург

84-летняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита делегации Конгресса в Люксембург получила травму. Она проходит обследование в местной больнице. Об этом сообщил телеканал CNN.

Двухпартийная делегация Конгресса приехала в Люксембург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Арденнской операции.

Из-за полученной травмы Пелоси не сможет участвовать в запланированных мероприятиях. Ее пресс-служба сообщает, что она с нетерпением ждет возвращения домой.