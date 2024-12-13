На территории России заблокирован мессенджер Viber

Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджер Viber в связи с нарушением российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.