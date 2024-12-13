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Мир

На территории России заблокирован мессенджер Viber

Интернет
Россия
время публикации: 13 декабря 2024 г., 19:08 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 19:15
На территории России заблокирован мессенджер Viber
Фото NEWSru.co.il

Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджер Viber в связи с нарушением российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Мир
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