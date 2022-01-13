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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 22:00

Власти Португалии расследуют предоставление гражданства Роману Абрамовичу

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Власти Португалии расследуют предоставление гражданства Роману Абрамовичу

Португальское управление регистрации населения начало внутренне расследование по поводу обстоятельств предоставления гражданства Португалии российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Родившийся в России Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года на основании закона, предназначенного для натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных из Португалии и Испании в конце XV века.

Для того, чтобы получить гражданство по этому закону, необходимо документально подтвердить свою принадлежность к сефардской общине. Абрамович получил подтверждение своего происхождения от института еврейской истории в Порту.


Пресс-служба Абрамовича заявила, что бизнесмен приветствует проверку, которая только подтвердит, что он получил гражданство на законных основаниях.

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Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии

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