Власти Португалии расследуют предоставление гражданства Роману Абрамовичу

Португальское управление регистрации населения начало внутренне расследование по поводу обстоятельств предоставления гражданства Португалии российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Родившийся в России Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года на основании закона, предназначенного для натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных из Португалии и Испании в конце XV века.

Для того, чтобы получить гражданство по этому закону, необходимо документально подтвердить свою принадлежность к сефардской общине. Абрамович получил подтверждение своего происхождения от института еврейской истории в Порту.

Пресс-служба Абрамовича заявила, что бизнесмен приветствует проверку, которая только подтвердит, что он получил гражданство на законных основаниях.