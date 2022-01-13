ЕС продлил санкции против России до конца июля 2022 года

В четверг, 13 января, Европейский Союз официально объявил о продлении экономических санкций против Российской Федерации до 31 июля 2022 года, сообщает РИА Новости.

Лидеры ЕС в ходе декабрьского саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление этих экономических санкций против России. Европейские лидеры тогда также призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".

Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на онлайн-пресс-конференции по итогам встречи с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Еврокомиссия и Евросоюз не могут прямо запретить "Северный поток – 2", так как речь идет о частном проекте, отмечает ТАСС. Если он построен по европейским нормам, заключение о чем должны дать регуляторы, сказал Боррель. В то же время он подчеркнул, что "невозможно представить", что проект будет запущен, в случае эскалации военной ситуации в Украине.

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что ЕК "с нетерпением ожидает" ответы "Газпрома" на свой официальный запрос о снижении поставок газа в ЕС в период газового кризиса, но пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российской компании.