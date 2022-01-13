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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 13:42

Дмитрий Песков: "Санкции против Путина сравнимы с разрывом отношений"

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Дмитрий Песков: "Санкции против Путина сравнимы с разрывом отношений"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, администрация США будет готова ввести персональные санкции против Владимира Путина – в случае российского вторжения в Украину.

"Введение санкций против главы государства, против главы России – это запредельная мера. Она сравнима с разрывом отношений", - сказал представитель Путина, отметив, что предложение о санкциях было сделано на фоне переговоров России и США. Сами переговоры он назвал неудачными.

Напомним, что группа сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом выступила с законопроектом, предусматривающим в случае российской агрессии против Украины введение персональных санкций против президента России, министров обороны и иностранных дел, начальника генерального штаба.


Согласно представителю Совета безопасности США Эмили Хорн, президент Байден будет готов утвердить этот закопроект в случае принятия обеими палатами Конгресса.

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