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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 15:49

Рябков признал: США и NATO отвергли "ультиматум Путина"

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Рябков признал: США и NATO отвергли "ультиматум Путина"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал прошедшие 10-12 января переговоры с США и NATO о так называемых "гарантиях безопасности", связанных с российско-украинским конфликтом.

В интервью каналу RTVI он заявил, что не видит оснований для возобновления переговоров, а позицию США назвал непробиваемой. Нам отступать некуда. Россия никогда под давлением не прогибалась, не поддавалась на угрозы и шантаж", - сказал российский дипломат.

"Главная проблема - США и их союзники по NATO ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению NATO, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год", - заявил Рябков.


По его словам, Украина "упивается иллюзией реванша" и спекулирует на поддержке Запада, и только отступление NATO способно предотвратить провокации и их очень тяжелые последствия.

Напомним, что в декабре 2021 года российские власти представили документ, неофициально названный "ультиматумом Путина". Он требовал от США и их союзников гарантировать, что NATO не будет расширяться на восток, а также ограничить военную активность в странах Восточной Европы, уже вступивших в альянс.

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией", - заявил Рябков накануне переговоров с США. Однако такая трактовка термина "компромисс" не встретила понимания на международной арене.

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