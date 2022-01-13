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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 13:24

Популярные имена в Брюсселе: в тройке – и Мухамад, и Мухаммад

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Популярные имена в Брюсселе: в тройке – и Мухамад, и Мухаммад

Как сообщает агентство РИА Новости, в 2021 году имя Мухамад стало самым популярным среди жителей Брюсселя. В бельгийской столице проживает 13595 обладателей этого имени. На втором месте Жан. Их в Брюсселе 6089 человек. На третьем – имя Мухаммад, таких в столице 4800 человек.

В целом по Бельгии тезок крестителя пока больше, чем тезок пророка. 65886 человек носят имя Жан, 63436 в Бельгии Марков, 50917 – Патриков. Мухаммеды также вошли в десятку, заняв девятое место с 34882 обладателями этого имени.

Среди женских имен первенство удерживают Мария – их 116317, и Мари - это имя носят 92827 бельгиек.


Напомним, что в 2020 году имя Мухаммад стало самым популярным среди родившихся в Израиле мальчиков. Среди девочек на первом месте была Мая.

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Самые распространенные имена новорожденных израильтян – Мухаммад и Майя

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