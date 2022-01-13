Принцу Эндрю не удалось избежать суда по делу о сексе с несовершеннолетней

Федеральный суд южного округа Нью-Йорка отклонил апелляцию принца Эдварда, второго сына британской королевы Елизаветы Второй. Он требовал отказать в рассмотрении гражданскому иску, поданному против него Вирджинией Роберт Джуффре.

Джуффре обвиняет принца в том, что, когда она была несовершеннолетней, он трижды вступал с ней в интимные отношения против ее воли. Согласно иску, она была вовлечена в педофильскую сеть Джеффри Эпштейна и была вынуждена делить постель с его друзьями, среди которых был и Эндрю.

Защита принца утверждала, что данный случай подпадает под условия соглашения, которое Джуффре подписала с Эпштейном. За сумму в полмиллиона долларов она отказалась от каких-либо претензий к миллиардеру. Но судья Льюис Каплан счел, это не так, и дал иску ход.

Как ожидается, рассмотрение иска начнется уже в 2022 году. Речь идет о гражданской, а не об уголовной ответственности, но само его рассмотрение, не говоря уже о признании принца Эндрю виновным в принуждении несовершеннолетней к сексу, станет ударом по британской монархии в целом.