Начат вывод войск ОДКБ из Казахстана

Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что начале вывода из Казахстана сил Организации договора о коллективной безопасности. Охраняемые миротворцами объекты передаются казахской полиции.

О том, что вывод будет начат 13 января, ранее заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, вывод займет около 10 дней.

В общей сложность в страну было введено более 2000 военнослужащих и 250 единиц военной техники. Основой контингента стали российские десантники, но вошли в него также военные из Беларуси, Армении и Киргизии.

В Казахстане задержаны бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Так же, как и он, они подозреваются в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.