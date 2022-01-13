Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 11:15

Начат вывод войск ОДКБ из Казахстана

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что начале вывода из Казахстана сил Организации договора о коллективной безопасности. Охраняемые миротворцами объекты передаются казахской полиции.


О том, что вывод будет начат 13 января, ранее заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, вывод займет около 10 дней.

В общей сложность в страну было введено более 2000 военнослужащих и 250 единиц военной техники. Основой контингента стали российские десантники, но вошли в него также военные из Беларуси, Армении и Киргизии.

В Казахстане задержаны бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Так же, как и он, они подозреваются в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2022
Президент Казахстана объявил о завершении "острой фазы контртеррористической операции"
// NEWSru.co.il // В мире // 10 января 2022
Путин: "В Казахстане применялись майданные технологии"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:15 Начат вывод войск ОДКБ из Казахстана
07:58 Сегодня в США будут запущены в космос 8 спутников, созданных школьниками израильских городов
14:52 WP: Байден поддержал введение санкций против Путина в случае вторжения российских войск на территорию Украины
14:35 В Одессе создадут музей-квартиру Михаила Жванецкого
13:35 Теракт около аэропорта в Могадишо, не менее восьми погибших
10:46 В Москве в возрасте 48 лет умер актер Алексей Герилович
06:00 В возрасте 46 лет умер российский телеведущий Михаил Зеленский
14:51 В Германии умер писатель Борис Хазанов (Геннадий Файбусович)
11:28 Мария Колесникова этапирована в колонию
08:05 Президент Казахстана объявил о завершении "острой фазы контртеррористической операции"
Загрузка...