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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 20:10

Принц Эндрю лишен воинских званий на фоне сексуального скандала

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Принц Эндрю лишен воинских званий на фоне сексуального скандала

В четверг, 13 января, Букингемский дворец объявил, что герцог Йоркский Эндрю – один из сыновей королевы Великобритании Елизаветы II – лишен воинских званий и королевских попечительских обязанностей в свете обвинений в сексуальном насилии. Соответствующее решение приняла королева.

В официальном заявлении сказано, что принц Эндрю по-прежнему не будет представлять королевскую семью на публичных мероприятиях, а в суде будет выступать как частное лицо.

12 января Федеральный суд южного округа Нью-Йорка отклонил апелляцию принца Эндрю, второго сына британской королевы Елизаветы Второй. Он требовал отказать в рассмотрении гражданскому иску, поданному против него Вирджинией Роберт Джуффре, которая обвиняет принца в том, что, когда она была несовершеннолетней, он трижды вступал с ней в интимные отношения против ее воли. Согласно иску, она была вовлечена в педофильскую сеть Джеффри Эпштейна и была вынуждена делить постель с его друзьями, среди которых был и Эндрю. Защита принца утверждала, что данный случай подпадает под условия соглашения, которое Джуффре подписала с Эпштейном. За сумму в полмиллиона долларов она отказалась от каких-либо претензий к миллиардеру. Но судья Льюис Каплан счел, это не так, и дал иску ход. Как ожидается, рассмотрение иска начнется уже в 2022 году. Речь идет о гражданской, а не об уголовной ответственности, но само его рассмотрение, не говоря уже о признании принца Эндрю виновным в принуждении несовершеннолетней к сексу, станет ударом по британской монархии в целом.


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