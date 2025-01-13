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Мир

Во втором туре президентских выборов в Хорватии победил "евроскептик" Миланович

Европейский Союз
Хорватия
время публикации: 13 января 2025 г., 05:40 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 05:48
Во втором туре президентских выборов в Хорватии победил "евроскептик" Миланович
AP Photo/Darko Bandic

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович объявил себя победителем на выборах, сообщает агентство EFE. Предварительно, во втором туре он набрал 74,6% голосов, а его соперник Драган Приморац – 25,4%.

При этом представляющий правых премьер страны Андрей Пленкович отказался поздравлять своего давнего оппонента Милановича с победой, отмечает "Интерфакс". "99% власти в Хорватии – у правительства и парламентского большинства, а 1% – у президента", – сказал Пленкович.

Зоран Миланович – евроскептик и противник поддержки Украины, он неоднократно выступал с критикой премьер-министра Андрея Пленковича. Во время предвыборной кампании Пленкович говорил о том, что президент фактически является сторонником российского лидера Владимира Путина.

Мир
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