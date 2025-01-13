Жертвами пожаров в Калифорнии стали не менее 24 человек

Власти Лос-Анджелеса объявили, что в результате сильнейших лесных пожаров погибли не менее 24 человек, передает ABC News.

Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" (в районе Алтадина) и восьми человек при пожаре в районе Пасифик-Палисейдс, отмечается в публикации.

Поисковые работы работы продолжаются. Число жертв может возрасти.

Последствия сильнейших лесных пожаров в Калифорнии. Фоторепортаж

Ранее сообщалось, что сгорело более 12 тысяч строений, в том числе множество жилых домов.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Как передавал ABC News, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов.

Издание Page Six публиковало список знаменитостей, чьи дома сгорели в результате сильнейшего за последние годы лесного пожара в Калифорнии. Сообщалось, что в результате пожара своих домов лишились Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Анна Фэрис, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Адам Броди и Лейтон Мистер. Ранее портал TMZ сообщал, что в Малибу сгорел пляжный дом актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.

Агентство Associated Press отмечало, что в результате пожаров сгорели до десяти школ, в том числе школа Палисейдс-Чартер, показанная в фильме ужасов "Кэрри" (1976) и в телесериале "Волчонок" (2011).