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Мир

В Болонье в ходе беспорядков совершено нападение на синагогу

Антисемитизм
Италия
время публикации: 13 января 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 13:54
В Болонье в ходе беспорядков совершено нападение на синагогу
AP Photo/Andrew Medichini

В Болонье участники манифестации против полицейского насилия осквернили синагогу. В еврейский молельный дом летели бутылки с зажигательной смесью, фейерверки, была выломана дверь, на стене написали антиизраильские лозунги.

Причиной беспорядков стала публикация видеозаписи обстоятельств смерти 19-летнего юноши египетского происхождения Рами аль-Гамаля. Полицейские остановили для проверки документов мотороллер, управляемый выходцем из Туниса Фаресом Бузиди. Рами сидел на заднем сидении.

Фарес, у которого не было прав, решил продолжить движение. За ним началась погоня, в ходе которой мотороллер врезался в дерево. Аль-Гамаль погиб.

На записи, ставшей достоянием общественности несколько дней назад, можно увидеть, что мотороллер врезался в дерево после того, как его таранит полицейская машина. Это вызвало массовые беспорядки в Риме, Болонье и еще нескольких городах.

Как сообщает Ynet, мэр Болоньи Маттео Лепоре назвал нападение на синагогу "возмутительным и неприемлемым", выразив солидарность с еврейской общиной. Представители общины отмечают, что оно было умышленным и целенаправленным.

Мир
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