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Мир

ВСУ атаковали газопровод "Турецкий поток", Россия обвинила Украину в энергетическом терроризме

Война в Украине
Война в России
время публикации: 13 января 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 21:38
ВСУ атаковали газопровод "Турецкий поток", Россия обвинила Украину в энергетическом терроризме
AP Photo/Murad Sezer

Министерство обороны России сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать 11 января в Краснодарском крае компрессорную станцию на газопроводе "Турецкий поток". Как сообщается, все девять беспилотников, участвовавших в атаке, были сбиты.

"Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции "Русская"", – цитирует российских военных агентство "Интерфакс".

Комментируя инцидент, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в энергетическом терроризме. "Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки", – заявил он.

Мир
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