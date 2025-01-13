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Мир

Исламские активисты в Европе добиваются ареста генерал-майора ЦАХАЛа Расана Алиана в Италии

Международные соглашения
Пресс-служба ЦАХАЛа
Антисемитизм
ЦАХАЛ
время публикации: 13 января 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 20:34
Исламские активисты в Европе добиваются ареста генерал-майора ЦАХАЛа Расана Алиана в Италии
AP Photo/Peter Dejong

Один из основателей фонда "Хинд Раджаб" Диаб Абу-Джаджа сообщил, что его организация добивается ареста координатора действий израильского правительства на территориях генерал-майора Расана Алиана, находящегося в данный момент в Италии.

В интервью сайту Democracy Now Абу-Джаджа заявил, что организация обратилась не только к властям Италии, но и в Международный уголовный суд в Гааге. Фонд "Хинд Раджаб" возлагает на Расана Алиана ответственность за голод в секторе Газы.

В своем Х-блоге активисты фонда написали: "Мы подали заявление в Международный уголовный суд в Гааге и обратились к властям Италии с требованием немедленно арестовать генерал-майора Расана Алиана, координатора действий правительства на территориях, который в настоящее время находится в Риме. Алиан руководил осадой сектора Газы, в ходе которой голод использовался в качестве оружия, а также руководил атаками на объекты гражданской инфраструктуры, включая больницы, – действиями, которые могут расцениваться как геноцид и военные преступления".

По данным новостной службы телеканала "Кешет-12", Иерусалим предпринимает шаги, чтобы помочь Расану Алиану как можно быстрее вернуться в Израиль.

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