Новая Каледония станет государством, но в составе Франции

Представители Франции и Новой Каледонии достигли соглашения о статусе заморской территории, которая находится в Тихом океане в 17000 от Парижа. Она станет государством, но не получит независимости от Франции.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал 13-страничный документ историческим. "В составе Республики появилось новое государство. Это знак доверия. Пришло время уважения, стабильности и доброй воли во имя строительства совместного будущего", – сообщил он.

Жители Новой Каледонии, вдобавок к французскому, получат и новокаледонское гражданство. Государство сможет вести самостоятельную внешнюю политику. Франция обязалась содействовать экономическому развитию Каледонии – напомним, что здесь третьи в мире запасы никеля.

Напомним: в 2024 году прошли массовые беспорядки сторонников независимости после того, как парламент Франции принял решение допустить к участию в местных выборах французов. Манифестации сопровождались разгромом магазинов и правительственных учреждений. В ходе столкновений ранения получили сотни человек.