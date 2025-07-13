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Мир

Новая Каледония станет государством, но в составе Франции

Франция
время публикации: 13 июля 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 12:16
Президент Эммануэль Макрон (в центре), премьер-министр Франсуа Байру (слева) и министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс
Tom Nicholson/Pool Photo via AP

Представители Франции и Новой Каледонии достигли соглашения о статусе заморской территории, которая находится в Тихом океане в 17000 от Парижа. Она станет государством, но не получит независимости от Франции.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал 13-страничный документ историческим. "В составе Республики появилось новое государство. Это знак доверия. Пришло время уважения, стабильности и доброй воли во имя строительства совместного будущего", – сообщил он.

Жители Новой Каледонии, вдобавок к французскому, получат и новокаледонское гражданство. Государство сможет вести самостоятельную внешнюю политику. Франция обязалась содействовать экономическому развитию Каледонии – напомним, что здесь третьи в мире запасы никеля.

Напомним: в 2024 году прошли массовые беспорядки сторонников независимости после того, как парламент Франции принял решение допустить к участию в местных выборах французов. Манифестации сопровождались разгромом магазинов и правительственных учреждений. В ходе столкновений ранения получили сотни человек.

Мир
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