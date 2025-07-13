Ким Чен Ын заверил Лаврова в безоговорочной поддержке России в войне с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Вонсане с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава Северной Кореи выразил "безоговорочную поддержку" войны против Украины. "Мы поддерживаем все российские действия, направленные на искоренение причин украинского кризиса", – сказал он.

Согласно СМИ КНДР, встреча прошла в дружеской, доверительной обстановке. "Я уверен, что российская армия и российский народ одержат победу, решив священную задачу защиты своего достоинства и фундаментальных интересов", – заявил Ким Чен Ын.

В ходе пресс-конференции Лаврову бы задан вопрос о дальнейшем использовании северокорейских военнослужащих в войне с Украиной. Министр назвал отправку войск в Россию искренним проявлением солидарности.

"Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве", – добавил российский эмиссар. Напомним, что договор предусматривает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

По оценке украинской разведки, КНДР направит еще около 25000-30000 военнослужащих, чтобы оказать помощь России в войне с Украиной. Российское командование намерено привлечь корейцев к участию в наступательных операциях.

Корейское пополнение должно поступить в Россию в несколько этапов и закончить сосредоточение в ноябре 2025 года. Российское министерство обороны обеспечит их всем необходимым оборудованием, чтобы повысить степень интеграции с вооруженными силами РФ.