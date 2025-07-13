i24NEWS: в Азербайджане президент Сирии встречается с представителями Израиля

Издание i24NEWS сообщает, что в рамках визита в Азербайджан президент Сирии Ахмад аш-Шараа встречается с официальными представителями Израиля.

Судя по публикации, по меньшей мере одна встреча состоялась 12 июля. Не исключено, что будут и дополнительные встречи.

Сирийский источник, близкий к президенту аш-Шараа, заявил, что планировались две или три такие встречи. Ожидается, что на них присутствовали или будут присутствовать министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани и Ахмад ад-Далати, представитель сирийского правительства по вопросам безопасности в отношениях с Израилем.

Названы темы для обсуждения: соглашение о безопасности между Израилем и Сирией, иранская угроза, оружие "Хизбаллы", оружие палестинских формирований, палестинские лагеря в Ливане. Также может быть обсуждена возможность открытия израильского координационного офиса в Дамаске без дипломатического статуса.

В публикации говорится, что в состав высокопоставленной израильской делегации входят специальный посланник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а также представители служб безопасности и военные.

8 июля сирийская газета "Аль-Джамахурия" писала, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа встречался в Абу Даби с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Согласно публикации, это была их не первая встреча. Издание утверждало, что встреча состоялась 7 июля.

В конце июня посол США в Турции Томас Баррак, который одновременно является эмиссаром американской администрации в Сирии, дал интервью турецкому агентству Anadolu. Он выразил надежду на увеличение числа арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем. "Президент Ахмад аш-Шараа не испытывает к Израилю ненависти. Он хочет, чтобы на той границе воцарился мир. Полагаю, это произойдет и с Ливаном. Соглашение с Израилем для этих стран необходимость", – заявил тогда Баррак.

По информации "Кан-11", главным условием Дамаска для подписания договора о нормализации отношений с Израилем является вывод сил ЦАХАЛа с юга Сирии. Вопрос Голанских высот на переговорах не поднимается. Не исключается встреча аш-Шараа и Нетаниягу на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В начале июля государственное телевидение Сирии, цитируя официальные источники, назвало преждевременными сообщения о предстоящей нормализации отношений с Израилем. "Невозможно говорить о вероятных переговорах и соглашениях, пока израильские оккупанты не вернутся к полному соблюдению договора о разделении сил от 1974 года и не уйдут с территорий, на которые они проникли", – говорится в заявлении. Следует отметить, что в нем также не упоминаются Голанские высоты.