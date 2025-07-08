СМИ: президент Сирии встречался с высокопоставленным представителем Израиля

Сирийская газета "Аль-Джамахурия" сообщает, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа встретился в Абу Даби с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Согласно публикации, это была их не первая встреча.

Издание утверждает, что встреча состоялась 7 июля. Неясно, было ли это возможным, поскольку Анегби сопровождает премьер-министра Биньямина Нетаниягу в его визите в США. Однако нормализация отношений между Израилем и Сирией – важная часть международной повестки президента США Дональда Трампа.

В конце июня посол США в Турции Томас Баррак, который одновременно является эмиссаром американской администрации в Сирии, дал интервью турецкому агентству Anadolu. Он выразил надежду на увеличение числа арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем.

"Президент Ахмад аш-Шараа не испытывает к Израилю ненависти. Он хочет, чтобы на той границе воцарился мир. Полагаю, это произойдет и с Ливаном. Соглашение с Израилем для этих стран необходимость", – заявил Баррак.

По информации "Кан-11", главным условием Дамаска для подписания договора о нормализации отношений с Израилем является вывод сил ЦАХАЛа с юга Сирии. Вопрос Голанских высот на переговорах не поднимается. Не исключается встреча аш-Шараа и Нетаниягу на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В начале июля государственное телевидение Сирии, цитируя официальные источники, назвало преждевременными сообщения о предстоящей нормализации отношений с Израилем.

"Невозможно говорить о вероятных переговорах и соглашениях, пока израильские оккупанты не вернутся к полному соблюдению договора о разделении сил от 1974 года и не уйдут с территорий, на которые они проникли", – говорится в заявлении. Следует отметить, что в нем также не упоминаются Голанские высоты.