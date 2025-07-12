В Лондоне задержаны около 40 активистов антиизраильского движения Palestine Action

В субботу, 12 июля, в центре Лондона прошла акция протеста против внесения антиизраильского движения Palestine Action в список террористических организаций, сообщает газета Telegraph. Полиция задержала около 40 участников манифестации.

Закон, объявляющий Palestine Action террористической организацией был принят в конце июня. Попытки пропалестинских активистов отменить его в судебном порядке не удались – 4 июля суд отклонил их иск.

Принятый закон криминализирует поддержку антиизраильской группы, а членство в Palestine Action или непосредственное участие в ее действиях будет караться тюремным заключением сроком до 14 лет. В общей сложности в списке 81 организация, в том числе ХАМАС и "Исламское государство".