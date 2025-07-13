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Трамп призвал сторонников прекратить нападки на администрацию из-за "дела Эпштейна"

Дональд Трамп
время публикации: 13 июля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 10:09
Трамп призвал сторонников прекратить нападки на администрацию из-за "дела Эпштейна"
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп призвал своих политических сторонников перестать критиковать администрацию после публикации совместного отчета министерства юстиции и ФБР, посвященного миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну.

Согласно выводам отчета, Эпштейн, содержавшийся в нью-йоркской тюрьме, действительно покончил с собой в нью-йоркской тюрьме в 2019 году. Не найдено доказательств того, что он вел список клиентов, и того, что он шантажировал богатых клиентов.

Меморандум был призван положить конец многочисленным теориям заговора, связанным с Эпштейном. Так, министр юстиции США Пэм Бонди утверждала, что список клиентов лежит на ее рабочем столе, а предприниматель Илон Маск намекал, что в этом списке будет и имя президента США Дональда Трампа.

Неудивительно, что поклонники теории заговоров, среди которых очень много сторонников Трампа из лагеря Make America Great Again (MAGA) отвергли выводы отчета. Они продолжают настаивать, смерть была не случайной, обвиняя министра юстиции и главу ФБР в том, что они выполняют поручение "глубинного государства".

"Что происходит с моими "мальчиками" и, в некоторых случаях, "девочками"? Они набросились на министра юстиции Пэм Бонди, которая делает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ. Мы в одной команде – MAGA, и происходящее мне не нравится. Наша администрация СОВЕРШЕННА, но люди пытаются нанести ей ущерб из-за парня, который никогда не умирает – Джеффри Эпштейна", – сообщил он в социальной сети Truth.

Мир
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