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Израильтянин, соратник Вилдерса, может стать вице-премьером Нидерландов

время публикации: 13 июня 2024 г., 13:01 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 13:04
Израильтянин, соратник Вилдерса, может стать вице-премьером Нидерландов
Wikipedia.org. Фото: Tweede Kamer der Staten-Generaal

В Нидерландах продолжается формирование коалиционного правительства, которое возглавит бывший глава спецслужб Дик Схоф. В новом кабинете будет 29 министров, девять из них – представители возглавляемой Гертом Вилдерсом право-популистской Партии свободы.

Пост министра по делам иммиграции займет один из них – Гидеон (Гиди) Маркузовер. 46-летний политик – уроженец Тель-Авива, который вырос в Амстердаме, но учился на факультете международных отношений Еврейского университета в Иерусалиме. Как сообщает Ynet, он сохранил израильское гражданство.

Его политическая карьера началась с должности пресс-секретаря голландского отделения "Ликуда". Маркузер занимался охраной еврейских учреждений в Нидерландах и, согласно публикациям СМИ, был арестован в 2010 году за ношение оружия – у него было разрешение на владение оружием, но не ношение.

Он также подозревался в передаче иностранной спецслужбе секретной информации. СМИ высказывали предположение, что речь идет об израильском "Мосаде". Политик отвергает все подозрения.

Маркузовер входит в ближайшее окружение Вилдерса. Как и глава партии, он стоит на сионистских позициях и выступает за значительное сокращение иммиграции в Нидерланды. Не исключается, что он займет и пост заместителя главы правительства.

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