Новым главой правительства Нидерландов станет бывший глава спецслужб Дик Схоф
Партии, сформировавшие новую коалицию в Нидерландах, определились с кандидатурой будущего главы правительства. На это пост выдвинут 67-летний генеральный секретарь министерства юстиции и безопасности, бывший глава спецслужб королевства Дик Схоф.
Схоофу, который уже заявил, что будет премьер-министром для всех нидерландцев, предстоит сформировать кабинет и представить его парламенту на утверждение. Предполагается, что правительство приступит к исполнению обязанностей до конца июня.
Около двух недель назад, через полгода после проведения в Нидерландах парламентских выборов лидер занявшей на них первое место Партии свободы Герт Вилдерс сообщил, что ему удалось достичь договоренности о создании в королевстве коалиционного правительства.
В коалицию вошли также Народная партия за свободу и демократию, центристская партия "Новый социальный договор" и Движение граждан-фермеров.
Право-популистская Партия свободы, набравшая на выборах рекордные для себя 37 мандатов, проводит антимусульманский курсо, а Вилдерс известен поддержкой Израиля. Однако в минувшую избирательную кампанию отказался от требований запретить в Нидерландах Коран, мечети и исламские школы.
Коалиционное соглашение, в котором 26 страниц, говорит о том, что королевство продолжит поддержку Украины и доведет оборонный бюджет до 2% ВВП. В документе также содержится обязательство перенести посольство в Иерусалим – "когда для этого придет время".