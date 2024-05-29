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Новым главой правительства Нидерландов станет бывший глава спецслужб Дик Схоф

время публикации: 29 мая 2024 г., 13:59 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 13:59
Новым главой правительства Нидерландов станет бывший глава спецслужб Дик Схоф
Wikipedia.org. Фото: unknown photographer at ABD-NL

Партии, сформировавшие новую коалицию в Нидерландах, определились с кандидатурой будущего главы правительства. На это пост выдвинут 67-летний генеральный секретарь министерства юстиции и безопасности, бывший глава спецслужб королевства Дик Схоф.

Схоофу, который уже заявил, что будет премьер-министром для всех нидерландцев, предстоит сформировать кабинет и представить его парламенту на утверждение. Предполагается, что правительство приступит к исполнению обязанностей до конца июня.

Около двух недель назад, через полгода после проведения в Нидерландах парламентских выборов лидер занявшей на них первое место Партии свободы Герт Вилдерс сообщил, что ему удалось достичь договоренности о создании в королевстве коалиционного правительства.

В коалицию вошли также Народная партия за свободу и демократию, центристская партия "Новый социальный договор" и Движение граждан-фермеров.

Право-популистская Партия свободы, набравшая на выборах рекордные для себя 37 мандатов, проводит антимусульманский курсо, а Вилдерс известен поддержкой Израиля. Однако в минувшую избирательную кампанию отказался от требований запретить в Нидерландах Коран, мечети и исламские школы.

Коалиционное соглашение, в котором 26 страниц, говорит о том, что королевство продолжит поддержку Украины и доведет оборонный бюджет до 2% ВВП. В документе также содержится обязательство перенести посольство в Иерусалим – "когда для этого придет время".

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