Вилдерсу удалось сформировать коалицию, посольство Нидерландов будет перенесено в Иерусалим

Через полгода после проведения в Нидерландах парламентских выборов лидер занявшей на них первое место Партии свободы Герт Вилдерс сообщил, что ему удалось достичь договоренности о создании в королевстве коалиционного правительства.

В коалицию войдут Народная партия за свободу и демократию, центристская партия "Новый социальный договор" и Движение граждан-фермеров. Кто займет пост главы правительства, пока неясно, однако ранее Вилдерс сообщил, что не претендует на этот пост.

Право-популистская Партия свободы, набравшая на выборах рекордные для себя 37 мандатов, проводит антимусульманский курсо, а Вилдерс известен поддержкой Израиль. Однако в минувшую избирательную кампанию отказался от требований запретить в Нидерландах Коран, мечети и исламские школы.

Коалиционное соглашение, в котором 26 страниц, говорит о том, что королевство продолжит поддержку Украины и доведет оборонный бюджет до 2% ВВП. В документе также содержится обязательство перенести посольство в Израиль – "когда для этого придет время".