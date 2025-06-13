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Мир

Генассамблея ООН, не осудив ХАМАС, приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в Газе

США
Израиль
Газа
ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 13 июня 2025 г., 01:38 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 01:38
Генассамблея ООН, не осудив ХАМАС, приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в Газе
UN News Centre

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую требование немедленного прекращения огня в секторе Газы. Инициатором обсуждения стала Испания, в работе над документом принимали участие 49 стран.

Резолюция требует от всех сторон конфликта соблюдать нормы международного права, включая международное гуманитарное право. В ее тексте также содержится призыв "к немедленному и постоянному содействию полному, быстрому, безопасному, беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи, включая продовольствие, медикаменты, топливо".

Этот документ поддержали 149 стран, 19 – воздержались и 12 – были "против".

Против проголосовали: Аргентина, Фиджи, Венгрия, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Тувалу, США.

Среди воздержавшихся – Грузия, Румыния, Словакия.

Обращаясь к членам Генассамблеи, постпред Израиля Дани Данон сказал: "Вы сегодня собрались здесь не для того, чтобы требовать освобождения заложников и не для того, чтобы бросить вызов террористическому режиму. Нет. Сегодня вы голосуете за резолюцию, которая не требует освободить заложников в обмен на прекращение огня. Резолюцию, которая не осуждает террористов. Резолюцию, которая является наградой террористам, ответственным за страдания заложников". Дани Данон также подчеркнул: "ХАМАС не заинтересован в мире. Он заинтересован в выживании, в паузе и продолжении террора".

Представитель США Дороти Ши также раскритиковала резолюцию за отсутствие в ней осуждения ХАМАСа. Она заявила, что после сообщений об атаках ХАМАСа на организацию GHF, отвечающую за распределение гуманитарной помощи, эта резолюция стала "призом ХАМАСу за его действия".

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