Трамп в своей соцсети, говоря об Иране, не упомянул о возможности израильского удара

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что он отдает предпочтение решению иранской проблемы дипломатическим путем, и не упомянул о вероятности удара Израиля по ядерным объектам Ирана в случае, если переговоры зайдут в тупик.

"Мы остаемся привержены дипломатическому решению ядерной проблемы Ирана. Я дал указание своей администрации вести переговоры с Ираном. Они могли бы стать Великой Страной, но сначала они должны отказаться от планов на получение ядерного оружия. Спасибо за ваше внимание к этой проблеме", – написал он.

Ранее на встрече с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что он не хочет говорить, что израильский удар по Ирану "неизбежен", но он вполне может произойти".

Все эти заявления Трампа звучат на фоне сокращения сотрудников посольств США в Ираке, Кувейте и Бахрейне из-за "ухудшения ситуации в сфере безопасности" и после того, как совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, признающую, что Иран нарушает обязательства, связанные с договором о нераспространении ядерного оружия.

Reuters отмечает: поскольку Вашингтон не дает никаких объяснений тому, чем вызваны "опасения в сфере безопасности", некоторые иностранные дипломаты предположили, что эвакуация части персонала посольств якобы перед ударом Израиля по Ирану производится для оказания давления на Тегеран с целью добиться уступок за столом переговоров.

В ближайшее воскресенье в Маскате состоится шестой раунд ирано-американских переговоров, в которых примет участие спецпредставитель США Стив Виткофф.