Израильтянка Татьяна Кумок: "В Мелитополе российские военные похитили двух моих подруг"

В Facebook израильтянки Татьяны Кумок, находящейся в оккупированном Мелитополе, появилась информация о том, что в пятницу, 13 мая, российские военные похитили двух ее подруг.

По словам Татьяны, шестеро вооруженных мужчин прямо посреди улицы затолкали ее и подруг в две разные машины, затем один из них распорядился отпустить Кумок, поскольку "с ней уже говорили". При этом похитители рассказали, что недавно в Херсоне убили блогера, а ее убивать пока не будут, но "еще раз придут поговорить".

Около 14:00 Татьяна написала, что направляется вместе с родными подруг в комендатуру.

Напомним, гражданка Израиля Татьяна Кумок, находившаяся в Мелитополе, оккупированном российскими войсками, 21 марта была увезена российскими военными в неизвестном направлении. Несколькими часами ранее были арестованы отец и мать Татьяны – также граждане Израиля, Михаил и Вера Кумок. Отец Татьяны, Михаил Кумок – владелец газеты "Мелитопольские ведомости". Спустя несколько часов всех троих освободили.

Татьяна Кумок с первых дней оккупации Мелитополя на своей странице в Facebook писала открытые посты, в которых сообщала о происходящем в городе.