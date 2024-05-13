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МЧС РФ: в результате попадания ракеты в жилой дом в Белгороде погибли не менее 15 человек

время публикации: 13 мая 2024 г., 05:20 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 05:25
МЧС РФ: в результате попадания ракеты в жилой дом в Белгороде погибли не менее 15 человек
Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov Telegram channel via AP

По состоянию на утро 13 мая МЧС РФ подтверждает гибель не менее 15 человек вследствие частичного обрушения многоэтажного жилого дома в Белгороде (на улице Щорса) после попадания в него сбитой российскими ПВО украинской ракеты.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сообщается о 20 пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении дела о теракте. "12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", – говорится в заявлении.

Минобороны РФ по поводу этого инцидента заявляло следующее: "Около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород".

Таким образом, минобороны РФ признает, что речь идет не о прямом попадании ракеты по жилому дому, а о падении на дом ракеты, сбитой российскими силами ПВО.

Отметим активизацию в последние дни боевых действий в Харьковской области Украины и Белгородской области РФ. Сегодня российские военные неоднократно обстреливали Харьков, а ВСУ атаковали цели в Белгороде.

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