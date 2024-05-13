МЧС РФ: в результате попадания ракеты в жилой дом в Белгороде погибли не менее 15 человек

По состоянию на утро 13 мая МЧС РФ подтверждает гибель не менее 15 человек вследствие частичного обрушения многоэтажного жилого дома в Белгороде (на улице Щорса) после попадания в него сбитой российскими ПВО украинской ракеты.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сообщается о 20 пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении дела о теракте. "12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", – говорится в заявлении.

Минобороны РФ по поводу этого инцидента заявляло следующее: "Около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород".

Таким образом, минобороны РФ признает, что речь идет не о прямом попадании ракеты по жилому дому, а о падении на дом ракеты, сбитой российскими силами ПВО.

Отметим активизацию в последние дни боевых действий в Харьковской области Украины и Белгородской области РФ. Сегодня российские военные неоднократно обстреливали Харьков, а ВСУ атаковали цели в Белгороде.