Путин приказал провести учения по подготовке и применению ядерного оружия

Президент России Владимир Путин поручил генеральному штабу вооруженных сил подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, маневры пройдут в ближайшее время при участии авиации и флота.

"В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа", – говорится в заявлении пресс-службы министерства обороны РФ.

Несколько недель назад Путин заявил Дмитрию Киселеву, что Россия будет готова применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства, независимости и суверенитета. Однако оккупированные районы Украины официальная Москва считает своими суверенными областями.