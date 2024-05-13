Столкновения полиции с демонстрантами в Грузии, среди задержанных – иностранцы

Парламент Грузии должен рассмотреть 13 мая в третьем чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния", похожий на российский закон об иностранных агентах. Массовые манифестации против закона, направленного на подавление оппозиции, продолжаются несколько недель.

В ночь на 13 мая полиция применила против манифестантов силу. Полицейский спецназ начал оттеснять противников закона от здания парламента на проспекте Руставели. Около 20 человек задержаны. Как сообщило МВД Грузии, среди них трое иностранцев, в том числе россиянин и американец.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее назвавшая "российским" не только закон, но и правительство, вечером 12 мая призвало это правительство отложить вступление закона в силу до ноября. В конце октября в стране пройдут парламентские выборы.