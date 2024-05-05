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Президент Зурабишвили назвала "российским" правительство Грузии

время публикации: 05 мая 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 11:08
Президент Зурабишвили назвала "российским" правительство Грузии
AP Photo/Shakh Aivazov

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку манифестантов, которые уже несколько недель протестуют против намерения грузинского парламента принять закон "О прозрачности иностранного влияния", схожий с российским законом об иностранных агентах.

"Власти пытаются изобразить партнеров Грузии агентами революции, поскольку считают, что они пытаются их свергнуть. Но они молчат о России, будто это наш новый друг. Так что "российский" закон – не единственная проблема, проблема – в "российском" правительстве, которое ведет эту страну в Россию", – цитирует главу государства "Эхо Кавказа".

По словам Зурабишвили, большинство граждан выступает против пророссийской ориентации. Она также отметила, что это не единственный спорный закон, инициированный правительством. Одна из инициатив превращает Грузию в офшорную зону для российских олигархов, против которых введены санкции.

Тысячи манифестантов собрались у здания парламента на проспекте Руставели, чтобы вместе встретить Пасху. Манифестантам раздают куличи и крашенные яйца. Манифестации проходят и в других городах Грузии.

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