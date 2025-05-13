Белый дом сократил финансирование Гарвардского университета на сотни миллионов долларов

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о сокращении финансирования Гарвардского университета на 450 миллионов долларов после того, как руководство этого вуза отказалось выполнять требования Белого дома.

Согласно заявлению администрации, восемь федеральных агентств отменят гранты Гарвардского университета.

Около месяца назад администрация Трампа объявила о замораживании федеральных грантов для Гарвардского университета на сумму 2,2 миллиарда долларов. Объявление последовало через несколько часов после отказа руководства университета выполнить требования администрации.

В письме к сообществу Гарварда в понедельник,14 апреля, его президент Алан Гарбер сказал, что Белый дом направил ему "обновленный и расширенный список требований" вместе с предупреждением, что университет "должен соблюдать" их для поддержания своих "финансовых отношений" с правительством. "Мы сообщили администрации через наших юридических консультантов, что не примем их предложенное соглашение. Университет не откажется от своей независимости и не откажется от своих конституционных прав. Хотя некоторые из требований, изложенных правительством, направлены на борьбу с антисемитизмом, большинство представляет собой прямое государственное регулирование "интеллектуальных условий" в Гарварде", – сказал он.

Министерство образования США опубликовало заявление, согласно которому Гарвард проявляет присущее всем элитным вузам высокомерие, полагая, что может получать федеральное финансирование, при этом не соблюдая требования, которые выдвигает правительство.