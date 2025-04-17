Администрация Трампа намерена лишить Гарвард освобождения от налогов и права обучать иностранцев

Администрация Трампа сообщила Гарвардскому университету, что, если это учебное заведение не согласится на ее требования, ему запретят принимать на учебу иностранных студентов. Иностранцы составляют около четверти от всех учащихся Гарварда.

Согласно газете Washington Post, администрация также поручила налоговой службе отметить освобождение от налогов, право на которое в США имеют благотворительные, религиозные и учебные заведения. Условие получения льготы – отказ от политической деятельности.

По сути, Трамп намерен ввести внешний контроль над кадровой политикой и учебными программами Гарварда, а также обязать университет сообщать об иностранных студентах, причастных к "незаконной и насильственной деятельности". Основной причиной этого названа необходимость борьбы с антисемитизмом.

"Гарвард больше не может считаться приличным местом для учебы, его не должно быть в списке лучших университетов мира. Гарвард стал посмешищем, где учат ненависти и глупости, он не должен получать федеральное финансирование", – сообщил Трамп в социальных сетях.

"Университет не откажется от своей независимости и не откажется от своих конституционных прав. Хотя некоторые из требований, изложенных правительством, направлены на борьбу с антисемитизмом, большинство представляет собой прямое государственное регулирование "интеллектуальных условий" в Гарварде", – сообщил ранее президента Гарварда Алан Гарбер.