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Гарвард обещает бороться с антисемитизмом и исламофобией: "Больше занятий об Израиле/Палестине"

США
Антисемитизм
Университеты
время публикации: 30 апреля 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 09:58
Гарвард обещает бороться с антисемитизмом и исламофобией: "Больше занятий об Израиле/Палестине"
AP Photo/Steven Senne

Президенту Гарвардского университета Алану Гарберу переданы отчеты двух рабочих групп, один из которых посвящен проявлениям антисемитизма и ненависти к Израилю, а второй – проявлениям исламофобии и предвзятого отношения к арабам и палестинцам. Согласно отчетам, нападкам в университете подвергались как евреи, так и мусульмане.

Рабочие группы были созданы за год до прихода к власти в США президента Дональда Трампа, после массовых антиизраильских выступлений в кампусе университета. В этих выступлениях участвовали студенты, преподаватели и пропалестинские активисты, не имеющие отношения к Гарварду.

В письме, распространенном Гарбером, отмечается, что на ситуацию в кампусе повлияло нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Президент сообщил, что на основании отчетов будет проведен пересмотр учебных программ и выработан план по борьбе с проявлениями нетерпимости.

"Мы намерены проводить больше занятий об Израиле/Палестине и палестино-израильском конфликте. Будет начат проект по исследованию антисемитизма, а также поддержан проект по историческому анализу мусульман, арабов и палестинцев", – добавил президент, отметив, что дисциплинарные меры станут более эффективными.

При этом Гарбер не указал, насколько новые меры соотносятся с требованиями администрации США начать борьбу с антисемитизмом и защитить еврейских студентов. Президент Дональд Трамп оставил Гарвард без федерального финансирования и пригрозил лишить освобождения от налогов, если это не будет сделано.

Мир
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