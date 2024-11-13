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Мир

Белорусской политзаключенной Колесниковой разрешили встретиться с отцом, впервые с конца 2022 года

время публикации: 13 ноября 2024 г., 10:47 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 10:47
Белорусской политзаключенной Колесниковой разрешили встретиться с отцом, впервые с конца 2022 года
Ramil Nasibulin/BelTA pool photo via AP

Белорусская политзаключенная Мария Колесникова, связи с которой не было с февраля 2023 года, встретилась с отцом. Колесникова, один из лидеров белорусской оппозиции, в 2021 году была приговорена к 11 годам лишения свободы.

Встреча состоялась в тюремной больнице. Неясно, госпитализирована ли она, или специально доставлена туда для встречи с отцом. Ранее оппозиционные издания сообщали, что Колесникова не получает медицинскую помощь и потеряла много веса, потому что по состоянию здоровья не может питаться тюремной едой.

Колесникова – одна из центральных фигур белорусской оппозиции. В сентябре 2020 года сорвала попытку депортировать ее в Украину. В предыдущий раз она встречалась с отцом в конце 2022 года – эта встреча также состоялась в тюремной больнице. В феврале 2023 года семья получила от Марии письмо. После этого связи с ней не было.

6 сентября 2021 года Минский областной суд признал ее виновной "в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершённых с использованием СМИ и интернета".

Мир
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Источники: одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова в реанимации