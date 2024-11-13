Госдепартамент США: Израиль увеличил поставки в Газу, избежав оружейного эмбраго

Администрация США сообщила, что правительство Израиля удовлетворило требования по обеспечению доступа американской гуманитарной помощи на север сектора Газы, избежав тем самым возможного прекращения поставок вооружений.

Пресс-секретарь Государственного департамента Ведант Патель отметил, что Израиль открыл дополнительный КПП и возобновил доставку гуманитарной помощи на север сектора. Он призвал Израиль действовать в этом направлении и дальше.

Несколько дней назад глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филипе Лазарини сообщил, что на севере сектора Газы, по всей вероятности, наступил голод. Глава UNRWA обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны.

"Жители Газы лишены базовых вещей, необходимых для выживания, включая продовольствие. Поступающего в Газу недостаточно. 30 грузовиков в день это 6% потребностей сектора", – говорится в посте,