Стрельба в развлекательном центре в Оклахома-Сити: один убитый, 12 раненых

В субботу, 12 октября, в результате стрельбы в развлекательном центре в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США) один человек были убит, не менее 12 получили ранения.

По данным полиции, произошел конфликт между двумя группами на вечеринке, после чего завязалась перестрелка на парковке. Затем стрелявшие переместились внутрь развлекательного центра.

Полиция задержала нескольких подозреваемых. Следствие продолжается.