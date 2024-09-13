МИД Великобритании назвал "абсурдом" обвинение британских дипломатов в шпионаже

ФСБ России сообщила о лишении аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве. Российская спецслужба утверждает, что они вели "разведывательно-подрывную работу".

В сообщении на сайте ФСБ утверждается, что российские спецслужбы получили документы, "подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки".

Британское министерство иностранных дел назвало утверждения ФСБ о том, что дипломаты занимались шпионажем, "абсолютно безосновательными" и "очевидно абсурдными", напомнив при этом, что российские власти лишили аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании еще в августе – и эти действия были представлены как ответ на соответствующие шаги Лондона, сообщает ВВС.

В мае британское правительство решило выслать российского военного атташе и лишила дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости российского посольства. Кроме того, Лондон решил, что российские дипломаты не могут находиться в Британии больше пяти лет, в результате чего несколько сотрудников были вынуждены покинуть страну.

Британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил тогда, что эти меры вводились в ответ на российскую агрессию в Украине, а также вредоносную деятельность Москвы в Великобритании и Европе, в том числе кибератаки и шпионаж.

Заявление России о высылке британских дипломатов прозвучало перед встречей в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Предположительно, на этой встрече будет обсуждаться вопрос о применении Украиной западного оружия по целям в глубине российской территории; прежде всего – британских ракет Storm Shadow.

"Прямое участие существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то мы будем принимать соответствующие решения", – заявил президент России Владимир Путин.

В ответ на это заявление находящийся в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер сказал, что Украина имеет право на самооборону, и страны Запада, и Великобритания, в частности, поддерживают это право.