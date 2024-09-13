В Пензе начали установку модульных укрытий от украинских беспилотников

В Пензе начали установку модульных укрытий от беспилотников, сообщает "Медуза" со ссылкой на региональное МЧС.

Всего будет установлено пять укрытий. Как подчеркнули в МЧС, они "хорошо зарекомендовали себя на территории Белгородской области".

Пенза находится примерно в 700 километрах от границы с Украиной. До сих пор об атаках беспилотников на город не сообщалось.

Дальность украинского дрона "Лютый" составляет около тысячи километров. Такие дроны, в частности, уже атаковали Мурманскую область и Башкирию.