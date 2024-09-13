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Мир

В Пензе начали установку модульных укрытий от украинских беспилотников

время публикации: 13 сентября 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 21:06
В Пензе начали установку модульных укрытий от украинских беспилотников
Соцсети

В Пензе начали установку модульных укрытий от беспилотников, сообщает "Медуза" со ссылкой на региональное МЧС.

Всего будет установлено пять укрытий. Как подчеркнули в МЧС, они "хорошо зарекомендовали себя на территории Белгородской области".

Пенза находится примерно в 700 километрах от границы с Украиной. До сих пор об атаках беспилотников на город не сообщалось.

Дальность украинского дрона "Лютый" составляет около тысячи километров. Такие дроны, в частности, уже атаковали Мурманскую область и Башкирию.

Мир
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