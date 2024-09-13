В Пензе начали установку модульных укрытий от украинских беспилотников
время публикации: 13 сентября 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 21:06
В Пензе начали установку модульных укрытий от беспилотников, сообщает "Медуза" со ссылкой на региональное МЧС.
Всего будет установлено пять укрытий. Как подчеркнули в МЧС, они "хорошо зарекомендовали себя на территории Белгородской области".
Пенза находится примерно в 700 километрах от границы с Украиной. До сих пор об атаках беспилотников на город не сообщалось.
Дальность украинского дрона "Лютый" составляет около тысячи километров. Такие дроны, в частности, уже атаковали Мурманскую область и Башкирию.